Wybierasz się na urlop? Uważaj, łatwo jest się dać oszukać

Jak informuje Check Point Research, w porównaniu rok do roku branża turystyczno-rekreacyjna odnotowała pięcioprocentowy wzrost liczby cyberataków. Hakerzy wzięli na celownik hotele partnerskie Booking.com, przejmując dane gości, a następnie wysyłając do nich spersonalizowane wiadomości phishingowe. Przekonywali oni turystów, że ich rezerwacja zostanie anulowana, jeśli nie prześlą oni pilnie informacji o płatności. Przechwycone dane klientów trafiły na sprzedaż w darknecie.

Nie jest to jednak jedyna technika, którą wykorzystują cyberprzestępcy, celujący w sektor turystyczny. Booking.com od miesięcy interesuje internetowych oszustów. Szukają oni sposobów na to, by skutecznie przechwytywać dane użytkowników. Jeden z nich zaoferował na forum internetowym "ofertę pracy", która polegała na rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem serwisu Booking, a następnie wysłanie do hotelu szkodliwego pliku.