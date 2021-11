Przed zalogowaniem do banku, należy upewnić się, że znajdujemy się na właściwej stronie logowania. Dlaczego? Ponieważ niekiedy przestępcy wykorzystują np. sponsorowane wyniki wyszukiwania na daną frazę w wyszukiwarce Google. Widzieliśmy już takie przypadki w historii , więc przestrzegamy, żeby zawsze zwrócić uwagę na to, w co klikamy.

Innym sposobem ataku może być wysłanie linku do takiej strony przez wiadomość e-mail, lub na portalach ogłoszeniowych. Oszuści mogą udawać osoby zainteresowane waszym produktem, lub chętne do sprzedaży np. sprzętu elektronicznego w niskiej cenie. Mogą zapytać, w jakim banku posiadamy konto. Sprzedawcy nigdy nie powinno to interesować, więc jeżeli zobaczycie takie pytanie, możecie być pewni, że macie do czynienia z oszustem.