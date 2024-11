Uważaj przy bankomacie. Termowizja może cię zdradzić

Eksperci z Uniwersytetu w Glasgow pokazali, jak przestępcy mogą wykorzystywać kamery termowizyjne do odczytywania kodów PIN i haseł. W opublikowanym przez nich badaniu opisano połączenie technologii termowizyjnej ze sztuczną inteligencją, co pozwoliło stworzyć system ThermoSecure. Dzięki niemu złodzieje mogą z dużą dokładnością odgadnąć PIN-y do bankomatów, ale także inny hasła, takie jak kody dostępu do smartfonów czy hasła komputerowe.