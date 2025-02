Warszawa tworzy lepsze Street View. Rozpoczęły się zdjęcia i skany ulic w 3D

Po ulicach Warszawy jeździ specjalny samochód, który fotografuje i skanuje drogi w 3D z dużą dokładnością - informuje Zarząd Dróg Miejskich Warszawy. Na stołeczne drogi wyjechało auto wyposażone w kamery i skaner na dachu - można było je spotkać już w ostatni weekend, 8 lutego. W najbliższych tygodniach w planach są dalsze działania - do sfotografowania i zeskanowania jest 800 km warszawskich ulic i przyległego do nich terenu, do 21 metrów od krawędzi jezdni. Pojazdu uzbrojonego w kamery można spodziewać się raczej przy możliwie małym natężeniu ruchu oraz dobrej pogodzie.