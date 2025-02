Zmiana w Mapach Google. Już ją widać

Jak zauważa The Verge, Apple Maps nie wprowadziło jeszcze żadnych zmian i nadal używa nazwy "Zatoka Meksykańska", choć przekierowuje wyszukiwania "Zatoka Amerykańska" do oryginalnej nazwy. Inne usługi, takie jak MapQuest, również nie dokonały zmian. Z kolei należący do Google Waze pokazuje obie nazwy, jeśli wyszuka się "Zatoka Meksykańska", ale nie znajduje nic przy wyszukiwaniu "Zatoka Amerykańska".