Ważne kody MMI w telefonie. 2 mogą się przydać każdemu

Kody MMI to w praktyce krótkie kombinacje składające się z gwiazdek (*), krzyżyków (#) i cyfr, które wpisujemy w telefonie w dialerze, a następnie "dzwonimy" na dany numer. Tak zatwierdzona kombinacja pozwala uzyskiwać proste informacje i zmieniać ustawienia związane między innymi z operatorem i kartą SIM . Warto wiedzieć, że kody MMI są wspólne dla wszystkich operatorów, z kolei ich popularną, specyficzną podgrupą są kody USSD i tutaj taka zasada już nie obowiązuje.

Znając 2 kluczowe kody MMI , użytkownik może szybko sprawdzić stan przekierowania połączeń , a to może pomóc w weryfikacji, czy ktoś nie próbuje odbierać naszych połączeń. Pierwszym kodem MMI wartym poznania jest kod *#21#. Jego uruchomienie poskutkuje wyświetleniem informacji o aktualnym stanie bezwarunkowego przekierowania połączeń i wiadomości. Jeśli użytkownik zobaczy tu informację, że przekierowanie nie jest aktywne - wszystko jest w porządku.

W przeciwnym razie właściciel telefonu mógł na przykład paść ofiarą oszustwa przez WhatsAppa polegającego na przejmowaniu kodów logowania . Przez nieświadomość wpisał zapewne taki kod MMI, który uruchomił bezwarunkowe przekazywanie połączeń na inny numer. Mechanizm ten pozwolił wówczas atakującemu przejąć kod logowania do komunikatora, który odczytywany jest przez automat.

Drugi warty zapamiętania kod MMI to kod *#62#. Ten wyświetla szczegóły związane z przekierowaniem połączeń w pozostałych sytuacjach. Widząc tu informację o przekierowaniu połączeń w przypadku niedostępności, nie należy wpadać w panikę - to informacja o przekierowaniu połączenia do poczty głosowej obsługiwanej przez danego operatora komórkowego.