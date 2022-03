WhatsApp testuje nowy limit. Wyślesz dużo większe pliki

Chociaż na potrzeby typowych, codziennie przesyłanych dokumentów obecne ograniczenie do 100 MB w WhatsAppie nie powinno być problemem, to zwiększenie limitu do 2 GB zdecydowanie może pomóc. Przyda się, kiedy będzie trzeba przesłać wyjątkowo długi, bogaty w grafiki PDF lub inne załączniki, których nie da się dodatkowo spakować lub podzielić na mniejsze partie.