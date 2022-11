WhatsApp uruchamia nową funkcję. Użytkownicy mogą już tworzyć społeczności

Aplikacja pozwoli teraz grupom czatowym na obejmowanie do 1024 członków – to znacznie więcej niż ograniczenie do 256 uczestników, które funkcjonowało do niedawna. Nowością są również 32-osobowe rozmowy wideo, a także ankiety na czacie, powszechny element w aplikacjach mediów społecznościowych, w tym na Facebooku i Twitterze.