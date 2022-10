WhatsApp to dyskusyjny wybór. Konkurencja ma mocne argumenty

WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal czy jeszcze inny komunikator? Wybór nie jest tak oczywisty, choć w Polsce w smartfonach najczęściej można znaleźć Messengera - wynika z danych publikowanych w pierwszej połowie roku przez similarweb . Do niedawna królował u nas WhatsApp , ale nie zmienia to faktu, że wciąż stanowi aplikację numer jeden w 60 z 90 przeanalizowanych państw i w telefonach Polaków także często ląduje.

Messenger ponadto nie do końca stanowi konkurencję "jeden do jednego" - w końcu jest komplementarną aplikacją do popularnego Facebooka. Jego obecność w rankingu może więc nieco zaburzać obraz popularności stosunkowo prostych komunikatorów. Tak czy inaczej, korzystanie z WhatsAppa, chociaż wygodne, w praktyce może nie być najlepszym rozwiązaniem.