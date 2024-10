Wiadomość od InfoSMS. Czytelnicy ostrzegają o ataku

Do naszej redakcji spływają kolejne zgłoszenia związane z fałszywymi SMS-ami od "InfoSMS". Ktoś wykorzystuje popularny nadpis, by podszyć się pod komunikację ze znanego serwisu z ogłoszeniami - tutaj OLX. Krótki SMS zachęca do kliknięcia linka, by potwierdzić sprzedaż towaru.