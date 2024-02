"SMS do mamy" w 2024 roku. Atak, który wciąż działa

Do naszej redakcji regularnie trafiają świeże przykłady oszustwa "na córkę", co potwierdza, że atakujący stale potrafią się na nich wzbogacić. Chodzi o niezmienny od wielu miesięcy schemat, który polega na wysłaniu SMS-a do losowej osoby z krótką treścią , w której atakujący podszywa się pod córkę lub syna danej osoby i próbuje przenieść dalszą rozmowę na WhatsAppa pod podanym numerem.

Wszystkiemu towarzyszy historia o rzekomym uszkodzeniu telefonu i konieczności zmiany numeru - co ma tłumaczyć niekontaktowanie się rzekomej córki lub syna z dotychczasowego numeru telefonu. Jeśli ofiara jest łatwowierna, najpewniej faktycznie włączy WhatsAppa i rozpocznie rozmowę w przekonaniu, że kontaktuje się ze swoim dzieckiem. Na tym etapie oszust przedstawi zmyśloną historię o uszkodzeniu urządzenia , najpewniej poprzez zalanie, upadek lub wrzucenie do toalety.

Każdorazowo przypominamy, by w sytuacji otrzymania podobnego SMS-a, jeśli faktycznie podejrzewamy, że dziecko może mieć kłopot z telefonem, zweryfikować autentyczność takiej wiadomości. Najprostsza metoda to próba kontaktu na dotychczasowy numer telefonu. O ile oszuści mogą podszywać się pod inną osobę i zmyślać, że numer został zmieniony, faktycznie nie są w stanie go dezaktywować, toteż wystarczy zadzwonić do syna czy córki na "stary" numer i zweryfikować tę historię.