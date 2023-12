Windows 10: jak zabezpieczyć folder? Instrukcja krok po kroku

Niezależnie od tego, czy sytuacja dotyczy komputera domowego czy stanowiska pracy w firmie, każdy z nas posiada na dysku twardym dane, którymi niekoniecznie chciałby się dzielić z innymi osobami. W poniższym poradniku przedstawiamy dwie popularne metody zabezpieczenia dostępu do folderu, które nie wymagają zakupu rozbudowanych narzędzi szyfrujących, a opierają się o te zaimplementowane w Windows 10 oraz wykorzystanie dodatkowej, darmowej aplikacji.

System Windows 10 (jak również Windows 11 ) posiada wbudowane rozwiązania, które umożliwiają zabezpieczanie dostępu do wybranego folderu. Niestety dostępne są tylko w edycjach Professional oraz Enterprise . Posiadacze wydania Home będą zmuszeni skorzystać z dodatkowego narzędzia, które opisujemy w dalszej części poradnika.

Zaznacz opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane i zatwierdź klikając przycisk OK.

Kolejnym bardzo prostym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie danych przed osobami trzecimi jest stworzenie skompresowanego archiwum , do którego dostęp wymagał będzie podania hasła. W tym celu posłużymy się bardzo popularnym i darmowym archiwizerem 7-zip .

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zabezpieczyć i z menu kontekstowego wybierz opcję 7-zip, a następnie Dodaj do archiwum...

W wyświetlonym na ekranie oknie Dodaj do archiwum w polu Format archiwum wybierz zip i w sekcji Szyfrowanie wprowadź dwukrotnie hasło. Następnie zatwierdź operację poprzez kliknięcie OK.

Kolejny krok to utworzenie archiwum i jego szyfrowanie. Po tej operacji próba dostępu do zawartości stworzonego pliku ZIP skutkowała będzie odpowiednim komunikatem z prośbą o podanie hasła .

Poza przedstawionymi powyżej metodami prostej ochrony danych przed innymi użytkownikami komputera istnieje również wiele innych, np. z wykorzystaniem narzędzi VeraCrypt lub Folder Lock. Jeśli znacie godne polecenia sposoby lub sprawdzone oprogramowanie do tego celu to zapraszamy do dyskusji w komentarzach.