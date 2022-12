CCleaner: jak działa czyszczenie systemu?

CCleaner pomaga zadbać o porządek w pececie, którego zasoby są przecież ograniczone. O ile nieporządek na dysku twardym i w systemie Windows najczęściej skutkuje spadkiem wydajności , to w niektórych przypadkach powodować może także dużo większe problemy. Mowa o błędach w uruchamianiu aplikacji i środowiska operacyjnego oraz nieprawidłowym ich działaniu.

Odpowiedź na to pytanie jest jedna i bardzo prosta - zrobić porządek na dysku twardym i w systemie operacyjnym - na przykład z użyciem CCleanera. Chcąc zwiększyć wydajność PC, w pierwszej kolejności należy odinstalować niewykorzystywane aplikacje oraz gry , a także oczyścić pamięć komputera ze zbędnych i zdublowanych dokumentów czy multimediów. W dalszej kolejności warto oczyścić rejestr systemu Windows i tzw. autostart, zaktualizować sterowniki czy usunąć z przeglądarek niepotrzebne dodatki.

Wszystkie te czynności użytkownik wykonać może ręcznie, o ile posiada odpowiednią wiedzę oraz dysponuje sporą ilością wolnego czasu. Istnieją jednak rozwiązania w postaci dedykowanych do tego celu narzędzi. Przykładem jest CCleaner, który umożliwia błyskawiczną, zautomatyzowaną i - co bardzo ważne - bezpieczną optymalizację działania komputera. Przez wielu uznawany jest za najlepszy program do przyspieszania komputera.