WinRAR: Jak zabezpieczyć archiwum hasłem?

Warto dbać o bezpieczeństwo prywatnych i poufnych danych, a pomocny w tym może się okazać choćby WinRAR . Niezależnie, czy przechowujemy je na domowym lub firmowym komputerze, dostęp do nich mogą łatwo uzyskać niepowołane osoby. Podobnie, gdy planujemy udostępnić je we wiadomości e-mail. Bardzo prostym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ich zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem. Taką opcję oferuje m.in. WinRAR , z którego często korzystamy podczas codziennej pracy.

Operację zabezpieczania danych w WinRAR rozpocznij od przejścia do lokalizacji, w której są one zapisane. Następnie kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję WinRAR i Dodaj do archiwum.