Windows 10 najpopularniejszy wśród graczy. Nowe badanie Steam

Valve opublikował najnowsze statystyki dotyczące preferencji sprzętowych i programowych graczy na platformie Steam . Wyniki za luty 2025 r. pokazują, że to starszy Windows 10 ponownie stał się najpopularniejszym systemem operacyjnym wśród użytkowników. Dużo nowszy Windows 11 stracił miesiąc do miesiąca przeszło 9 pkt proc. na popularności wśród graczy i zajmuje drugą lokatę.

Zgodnie z badaniem Steam, Windows 10 zwiększył swój udział o 10,47 punktów procentowych, osiągając popularność wśród graczy na poziomie 53,34 proc . Popularność Windowsa 11 spadła do 44,10 proc. Mimo że Windows 7 nie jest już wspierany przez najnowsze wersje Steam, nadal używa go 0,10 proc. użytkowników.

Stale wysoka i - miesiąc do miesiąca rosnąca - popularność Windowsa 10 to niepokojące zjawisko. Microsoft ogłosił, że wsparcie dla Windows 10 zakończy się w październiku 2025 roku. To oznacza koniec aktualizacji bezpieczeństwa, co może uczynić system podatnym na cyberataki. Użytkownicy są zachęcani do przejścia na Windows 11, który oferuje nowoczesne zabezpieczenia i funkcje.