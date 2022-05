Windows 11 22H2 jest gotowy. Debiut spodziewany we wrześniu

O szczegółach aktualizacji Windowsa 11 pisze Windows Latest, powołując się na post Microsoftu opisujący terminy dotyczące akceptowania sterowników przeznaczonych dla nowego systemu. Jak wynika z dokumentu, producenci komputerów muszą o to zadbać do 5 września 2022 roku, by docelowo móc dostarczać klientom sprzęt z Windowsem 11 22H2. W praktyce zakłada się zatem, że system nie pojawi się na rynku wcześniej.