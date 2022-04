Windows 11 przestał zyskiwać użytkowników. Zaskakujące statystyki

Powyższe statystyki to dane zebrane przez AdDuplex , a obejmują wszystkie działające w komputerach wersje Windowsa 10 i 11. Zaskoczeniem jest słabnący na sile wzrost liczby użytkowników Windowsa 11. Z danych wynika, że w kwietniu działał tylko w 19,7 proc. analizowanych komputerów , ale już w marcu było to 19,4 proc., a w lutym - 19,3 proc. Od dłuższego czasu przyrost jest więc marginalny.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, co ma na to bezpośredni wypływ. Z jednej strony oczywiste wydaje się znaczenie ograniczeń nakładanych przez Microsoft, który nie pozwala oficjalnie instalować Windowsa 11 w komputerach z potencjalnie problematycznymi konfiguracjami. Z drugiej strony ograniczenia te - według deklaracji producenta - są na bieżąco znoszone, by jak najszybciej wdrażać Windowsa 11 w kolejnych pecetach.