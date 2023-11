Windows 11 23H2 niedostępny? Sprawdź przełącznik w Windows Update

Windows 11 23H2 to październikowa aktualizacja systemu, która w praktyce już nie tak "duża", jak za czasów Windowsa 10, czy początków Jedenastki, kiedy to ważne funkcje nie trafiały jeszcze do systemów w ramach aktualizacji Moment. Nie zmienia to jednak faktu, że Windows 11 23H2 czeka do pobrania i instalacji w Windows Update - ale tylko w niektórych komputerach. Microsoft udostępnia bowiem nowe wydanie transzami - zwraca uwagę serwis Windows Latest.