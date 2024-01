Windows 11: opcjonalna aktualizacja KB5034204 w Windows Update

Na użytkowników Windowsa 11 czeka nowa aktualizacja w Windows Update. To pakiet KB5034204, który rozwiązuje kilka uporczywych usterek. Jest to jednak aktualizacja opcjonalna, toteż aby ją wdrożyć do Windowsa 11 już teraz, trzeba zajrzeć do ustawień, by wymusić pobieranie i instalację.