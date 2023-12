Windows 11 skrywa cenny przełącznik. Sprawdź w ustawieniach

Użytkownicy systemu Windows 11 , którzy nie mają w zwyczaju regularnie odwiedzać sekcji ustawień systemowych, mogą nie być świadomi istnienia tego przełącznika. Wprowadzony on został począwszy od wersji Windows 11 22H2 i umożliwia użytkownikowi zmuszenie algorytmu Windows Update do priorytetowego traktowania komputera podczas dystrybucji kolejnych poprawek systemowych przez Microsoft.

Microsoft zaznacza jednak, że przełącznik nie wpływa na aktualizacje zabezpieczeń. Te są dystrybuowane standardowo do wszystkich komputerów z systemem Windows 11. W praktyce oznacza to, że użytkownik otrzymuje głównie comiesięczne pakiety aktualizacji w ramach tzw. Patch Tuesday, a także dodatkowe łatki wydawane poza harmonogramem, jeśli jest to konieczne. Dotyczy to przede wszystkim pilnych poprawek bezpieczeństwa, które są szybko wydawane po zidentyfikowaniu nowego zagrożenia.