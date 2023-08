Windows 11 22H2. W ustawieniach znajdziesz cenny przełącznik

Użytkownicy Windows 11, którzy rzadko lub nigdy nie zaglądają do ustawień systemowych, mogą nie wiedzieć, że od pewnego czasu znajduje się tu ciekawy przełącznik wpływający na szybkość otrzymywania aktualizacji . Jest dostępny począwszy od Windowsa 11 22H2 i pozwala zmusić algorytm Windows Update do priorytetowego traktowania naszego komputera podczas udostępniania kolejnych łatek przez producenta.

Microsoft podkreśla, że przełącznik w ustawieniach Windowsa Update nie ma wpływu na aktualizacje zabezpieczeń, które trafiają standardowym trybem do wszystkich komputerów z Windows 11. W praktyce oznacza to głównie comiesięczne pakiety aktualizacji w ramach Patch Tuesday oraz w razie konieczności dodatkowe łatki wydawane poza harmonogramem, co tyczy się pilnych poprawek bezpieczeństwa, które udało się szybko wydać od rozpoznania zagrożenia.