Windows 11 23H2 za pasem. Trwają testy sterowników

Na nadchodzącą wielkimi krokami premierę Windowsa 11 23H2 zwraca uwagę serwis Windows Latest. Twórcy aplikacji mogą już bowiem od pewnego czasu wybierać wydanie 23H2 jako bazę do testów swojego oprogramowania i sterowników. To zwiastun, że premiera w komputerach jest naprawdę blisko, zwłaszcza że większość spodziewa się nowego wydania Windowsa 11 jeszcze w październiku, analogicznie do momentu premiery podobnej aktualizacji przed rokiem.