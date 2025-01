Windows 11 24H2 bez problemów z Auto HDR. Zniesiono blokadę

Użytkownicy Windowsa 11, którzy od grudnia czekali na możliwość aktualizacji systemu do wydania 24H2, w końcu mogą to zrobić. Pod koniec ubiegłego roku w części urządzeń wprowadzono bowiem blokadę aktualizacji systemu, by nie narażać użytkowników na kłopoty związane z wadliwym działaniem trybu Auto HDR. Problemem objawiał się w grach - mogły się zawieszać lub działać z niepoprawnymi kolorami.