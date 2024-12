Windows 11: aktualizacja 24H2 zablokowana przez Auto HDR

Microsoft zdecydował się na wstrzymanie aktualizacji Windows 11 24H2 na większej liczbie komputerów - zwraca uwagę serwis Neowin , analizując dokumentację systemu. Powodem są problemy z funkcją Auto HDR, która powoduje nieprawidłowe wyświetlanie kolorów w grach lub ich zawieszanie się . Problem dotyczy systemów z włączoną funkcją Auto HDR, co zmusiło firmę do zastosowania blokady kompatybilności. W praktyce liczba komputerów działających z takim ustawieniem może być znaczna.

Auto HDR to funkcja, która konwertuje treści SDR na HDR, poprawiając wizualizacje na kompatybilnym sprzęcie. Niestety, w najnowszej wersji Windows 11 powoduje ona błędy w grach. Microsoft zaleca wyłączenie Auto HDR, aby móc zaktualizować system do wersji 24H2. Użytkownicy mogą to zrobić, przechodząc do Ustawień systemu i odnajdując opcje dotyczące wyświetlaczy. Obok opcji HDR należy wyłączyć funkcję Auto HDR i dopiero wtedy ponownie podjąć próbę instalacji aktualizacji Windows 11.