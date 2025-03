Windows 11 24H2. Microsoft znowu zmienił BSOD

Microsoft zdecydował się na zmianę wyglądu ekranu BSOD w systemie Windows 11 24H2. Zamiast tradycyjnego niebieskiego tła, użytkownicy zobaczą teraz czarny ekran - zwraca uwagę Windows Latest . Z BSOD-a usunięto również smutną buźkę oraz kod QR, co może wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy identyfikują problemy z systemem.

Nowy ekran BSOD, choć nadal informuje o problemie z komputerem, może być mylony z ekranem aktualizacji Windows. Brak charakterystycznych elementów może utrudniać użytkownikom rozpoznanie, że mają do czynienia z błędem systemowym, a nie z procesem aktualizacji. Czarne tło BSOD-a było już testowane wcześniej, ale tylko w ramach programu Insider. Taka wersja niebieskiego ekranu śmierci nigdy nie trafiła do stabilnego wydania Windowsa, choć przymierzano się do tego w 2021 roku.