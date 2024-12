Windows 11: nadchodzą zmiany w rekomendacjach menu Start

Windows 11, który w ramach kanału Insider dostał niedawno aktualizację KB5048753, lepiej proponuje strony i aplikacje w ramach rekomendacji w menu Start - zauważa serwis Windows Latest. Ma to być rozwiązanie głównej wady mechanizmu, którą do teraz pozostaje dyskusyjna skuteczność o logika doboru proponowanych aplikacji do wykorzystania. W założeniu propozycje miały być na tyle dobre, by użytkownik odkrywał dzięki nim nowe programy lub faktycznie trafiał na strony, które mogą mu się przydać.