Windows 11: zmiana na liście obsługiwanych procesorów dla OEM

Windows 11 24H2 oficjalnie nie obsługuje już procesorów Intela 8, 9 i 10 generacji w przypadku konfiguracji OEM - wynika ze zaktualizowanej dokumentacji, na co zwraca uwagę serwis Tom's Hardware . Taki ruch może być zaskakujący, zwłaszcza że niektóre z modeli usuniętych właśnie z listy wspieranych CPU trafiły na rynek w 2020 roku, czyli stosunkowo niedawno - przykład to 10. generacja Comet Lake.

Roszada na liście obsługiwanych procesorów przez Windows 11 24H2 nie została zapowiedziana przez Microsoft. Spekuluje się, że może mieć związek z zapowiedzią Intela z grudnia ubiegłego roku, kiedy niejako przypadkiem przy okazji wydania nowych sterowników graficznych dla procesorów 7-10 generacji, w dzienniku zmian wspomniano o przejściu na model legacy w kontekście aktualizacji dla CPU od 6. do 10. generacji - co innymi słowy jest zapowiedzią poświęcania im mniejszej uwagi.

Niezależnie od ruchów związanych z listą obsługiwanych procesorów, największym "hamulcem" związanym z przechodzeniem użytkowników na Windowsa 11 i tak pozostaje temat modułu TPM 2.0. Oficjalnie system nie jest przez to dostępny dla wielu osób w formie darmowej aktualizacji z Windowsa 10, a Microsoft co do zasady nie zaleca omijania tego zabezpieczenia - choć w praktyce jest to możliwe.