Windows 12: plotka, w którą rok temu byłoby trudniej uwierzyć

Informacje o rzekomych pracach nad Windows 12 opisano na niemieckim blogu Deskmodder . Nie są ani trochę szczegółowe, ale mają bazować na sygnałach od osób, które znają sprawę w Microsofcie wewnętrznie. Deskmodder podaje, że to samo potwierdza SwiftOnSecurity. W praktyce to jest właściwe "źródło" informacji, a cała sprawa średnio udanym dowcipem opublikowanym na Twitterze.

Nie zmienia to jednak faktu, że jest to ciekawa okazja do rozważań dotyczących ewentualnego Windowsa 12. Po ubiegłorocznej premierze Windows 11 zdecydowanie łatwiej uwierzyć, że prace nad nowym systemem rzeczywiście mogą się rozpocząć. Wcześniej Microsoft przez lata utrzymywał, że ostatecznym systemem jest Windows 10, który później będzie tylko aktualizowany.