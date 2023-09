Windows długo się włącza? Sprawdź programy w autostarcie

Jeśli komputer z Windowsem długo się włącza, jedną z przyczyn może być "zapchany autostart". To lista programów i modułów, które są automatycznie włączane wraz z systemem operacyjnym, co realnie wpływa na opóźnienie pełnej gotowości komputera do działania. Warto sprawdzić tę listę zwłaszcza w starszych pecetach i tych z dyskami HDD.

Windows 11, podobnie jak starsze "okienka" Microsoftu, wraz z systemem operacyjnym włącza szereg aplikacji i modułów. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania choćby peryferiów, inne zaś - niekiedy niepotrzebnie zwiększają czas, w jakim Windows przygotowuje się do pracy, a komputer jest "gotowy do działania". Odpowiada za to lista aplikacji widocznych w autostarcie - warto do niego zajrzeć i w razie potrzeby wyłączyć programy, których ładowanie w tle wraz z Windowsem tak naprawdę nie jest nam potrzebne, można w ten sposób zyskać cenne sekundy podczas włączania komputera.

Na przykładzie Windows 11, aby otworzyć listę autostartu, wystarczy przycisnąć kombinację Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze, by włączyć Menedżer zadań. Aplikacje autostartu to czwarta opcja w menu po lewej stronie. Po kliknięciu tej kategorii, na ekranie wyświetli się tabela z aplikacjami, które są dostępne do automatycznego włączania przy starcie Windowsa.

Aplikacje w autostarcie w Windows 11 © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Część aplikacji może być wyłączona, ale jeśli użytkownik nigdy wcześniej tu nie zaglądał, znakomita większość prawdopodobnie będzie włączona. Wszystkie mają wpływ na odczuwalny czas "gotowości Windowsa" do pracy przy uruchomieniu komputera. Różnice są wyczuwalne zwłaszcza w starszych sprzętach i komputerach z dyskami HDD, w przypadku których ładowanie kolejnych aplikacji trwa dłużej.

Aby wyłączyć daną aplikację z autostartu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji i wybrać "wyłącz". Przy kolejnym włączaniu Windowsa aplikacja zostanie wówczas zignorowana. Programy, których chcemy zrezygnować przy starcie trzeba jednak wybrać z rozwagą. Jeśli w tle włączane jest na przykład oprogramowanie obsługujące mysz i klawiaturę, to jest ono najpewniej niezbędne, by właściwie działały skróty czy gesty ustawione przez użytkownika. Jeśli oczekujemy, że w komputerze od startu będzie automatycznie uruchomiony Microsoft Teams, również nie można go usunąć z tej listy - właśnie ona o tym decyduje, że program włącza się w tle.

Na liście często znajdują się jednak programy, które Windows ładuje, a użytkownik niekoniecznie tego oczekuje lub nawet nie wie, że dzięki temu czekają w gotowości. Przykładem może być dodatkowe oprogramowanie drukarki będące w trybie gotowości na pasku zadań, by pozwolić użytkownikowi szybko skanować dokument lub drukować zdjęcia. Jeśli są to funkcje wykorzystywane na co dzień, aplikacja oczywiście może pozostać wśród programów autostartu. Jeśli jednak korzystamy z tej opcji "raz na miesiąc", korzystniej może się okazać wyłączyć autouruchamianie, dzięki czemu każde włączenie Windowsa będzie o ułamek sekundy lub całe sekundy szybsze.

Usuwanie programów z autostartu ma swoje wady

Trzeba być świadomym, że chociaż usuwanie kolejnych aplikacji z autostartu odczuwalnie przyspiesza włączanie Windowsa i komputer jest gotowy do działania w krótszym czasie, konsekwencją jest dłuższe uruchamianie niewczytanych wcześniej aplikacji, kiedy już zdecydujemy się je włączyć.

Ciągnąc dalej przykład oprogramowania drukarki - jeśli już użytkownik zechce zeskanować dokument i skorzystać z danej aplikacji do skanowania usuniętej wcześniej z autostartu, będzie się ona dłużej włączać, niż gdyby wcześniej została wstępnie załadowana wraz z Windowsem (ale za to nie jest poświęcany na to czas przy każdym włączaniu komputera). Kluczowa jest więc analiza użytkownika, które aplikacje są przez niego rzadko wykorzystywane i których usunięcie z autostartu przyniesie tylko korzyść.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl