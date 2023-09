Windows 11 21H2: nadchodzi koniec wsparcia. Zaktualizuj system

Rozwiązanie dla użytkowników jest więcej niż proste - wystarczy zaktualizować system do najnowszego wydania, którym obecnie jest Windows 11 22H2 . Instalacja w komputerach, które są aktualizowane na bieżąco pod kątem pozostałych aktualizacji nie powinna w praktyce przebiegać dłużej niż kilka minut. Pobieranie i instalację można rozpocząć z poziomu Windows Update. Aktualizacja do najnowszego wydania jest dla użytkowników rzecz jasna darmowa. Warto - jak zawsze - pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej przynajmniej najważniejszych plików.

Alternatywne podejście to instalacja Windowsa 11 22H2 "od zera", czyli przeprowadzenie tzw. czystej instalacji w nowym komputerze lub po gruntownym czyszczeniu. By ją zrealizować, najwygodniej jest przygotować wcześniej nośnik instalacyjny z Windowsem 11 z wykorzystaniem innego komputera z dostępem do internetu (lub tego samego, który później zostanie wyczyszczony przed instalacją nowego systemu). Szczegóły, jak to zrobić, opisujemy w poradniku o przygotowaniu nośnika ISO do instalacji Windowsa 11.