Windows Update z listopada: PEAP i MSMQ

Dziura CVE-2023-36028 dotyczy serwera PEAP, czyli składnika Network Policy Server. Jest on obecny tylko w Windows Server i jedynie po odblokowaniu roli "Network Policy and Access Services", ale... aktualizacja dotyczy także wersji klienckich. Nieprecyzyjny opis podatności każe zakładać, że problem wynika ze sposobu negocjacji połączenia i dotyczy zarówno strony serwerowej, jak i klienckiej.

Interesującym problemem w Hyper-V jest CVE-2023-36400. Dotyczy on nadużycia w działaniu usług integracji gościa, pozwalającego na wykonanie kodu na komputerze-hoście, w dodatku z uprawnieniami SYSTEM. Choć ucieczka z wirtualizacji jest bardzo poważną kategorią problemów w zabezpieczeniach, notatka CVE-2023-36400 zawiera dolny przypis z informacją, że aby wykorzystać dziurę, konieczne jest zalogowanie. Nie jest jasne, czy oznacza to zalogowanie do wirtualnej maszyny, czy do podatnego serwera, a następnie interakcja z maszyną przez konsolę Hyper-V. Dokładność notatek MSRC pozostaje niestety mierna.