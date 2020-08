Novostella — mocne, inteligętne oświetlenie fasady budynków

W ofercie Novostelli znajdziemy nie tylko opisywane przeze mnie żarówki i taśmy LED. Producent oferuje również inteligentne oświetlania dla podwórka czy fasady budynków, które posiadają mocną „świetlną” specyfikację.



Sprzedawane w dwupaku lampy posiadają: - 20 WAT mocy,

- strumień świetlny 2000 lumenów,

- kolor RGBCW (RGB, zimna i ciepła biel),

- temperatura barwowa na poziomie 2700–6500 K.

Obudowa pojedynczej lampy ma 150 mm szerokości, 100 mm wysokości i 31 mm grubości. Wykonana jest w większości z aluminium, aby odprowadzać generowaną temperaturę. Przewód zasilający posiada długość 150 cm. Według mnie jest on zdecydowanie za krótki, abyśmy mogli go zamontować na fasadzie budynku, bez korzystania z dodatkowej przedłużki.

W związku z tym, że lampy mają działać w głównej mierze na zewnątrz, to spełniają normę IP66, która gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Plusem rozwiązań Novostelli, jest to, że nie potrzebują żadnego dodatkowego koncentratora czy centralki. Każda ich lampa działa niezależnie i komunikuje się z aplikacją klienckąSmartLife za pomocą WiFi (tylko 2,4 GHz). Skonfigurujemy w niej kolor, jasność, animacje i automatyzacje uruchomień względem zdefiniowanych warunków (pogoda, czas, akcja innego urządzenia). Dodatkowo Novostella współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant, a także platformą IFTTT.

Proces parowania lamp jest dziecinnie łatwy. Wystarczy odłączyć i podłączyć je do 3x kontaktu, wtedy to zaczną mrugać — co oznacza rozpoczęcie procesu parowania. Uruchomić aplikację SmartLife i kliknąć ikonę dodawania nowego urządzenia. Po kilku sekundach apka powinna znaleźć nowe oświetlenie. Wpisać nazwę naszej bezprzewodowej sieci domowej i lampy dodane.

Jakość ledów jest naprawdę „olśniewająca”. Emitowane światło można dowolnie dopasować, zarówno kolor, jak i jakość, co dalej duże pole do aranżacji w oświetleniu ogrodu czy fasady domy. Ja planuje odpalić te lampy na Boże Narodzenie! Pierwsza próba już za mną efekt jak najbardziej zadowalający :). Koniec z lampkami choinkowymi obwiniętymi wokół balustrady.

Koszt zestawu od Novostelli to 69 $. Przeliczając na złotówki, to nieco ponad 250 zł. Według mnie cena jest atrakcyjna. Plusem tego rozwiązania jest nie tylko bardzo dobrej jakości oświetlenie, ale możliwości, jakie daje automatyzacja i dowolność łączenia go z różnymi istniejącymi już ekosystemami.