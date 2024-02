@wojtekadams Smartwatch RS5, to nowa propozycja od Haylou Smartwatch RS5, to nowa propozycja od Haylou

Smartwatch Haylou RS5 to ekonomiczna propozycja, która powinna spodobać się osobom, które pragną inteligentnego zegarka, ale nie chcą wydawać więcej, niż kosztuje, bransoletka sportowa i są gotowi pójść na pewne ustępstwa.

W cienkim, prostokątnym pudełku okraszonym przestrzenną grafiką znajdziemy wraz z zegarkiem przewód ładujący (ze złączem magnetycznym), silikonowy pasek i drugi wykonany z nylonu z regulacją na rzep i małą instrukcję obsługi, w której w zasadzie otrzymamy kilka wskazówek dotyczących użytkowania gadżetu.

Jak wspomniałem, w cenie sportowej bransoletki dostajemy smartwatcha. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest duży ekran AMOLED o przekątnej 2,01 cala, rozdzielczości 410x502 pikseli i przyzwoitej jasności 1000 nitów, dzięki któremu wyraźnie zobaczymy informacje prezentowane na cyferblacie, nawet w pełnym słońcu.

Obudowa zegarka wykonana została ze stopu metali i tworzywa sztucznego, dzięki czemu zestaw nie jest zbyt ciężki (ok. 51 gramów z paskiem). Koperta zegarka jest prostokątna, dość duża, z zaokrąglonymi narożnikami i bardzo delikatnie zakrzywionymi ramkami. Do sterowania zegarkiem mamy dotykowy ekran, i obracaną koronkę jako jedyny fizyczny przycisk.

Z tyłu pudełka mamy zarówno czujnik tętna jak i natlenienia krwi, a także magnetyczny port ładowania, z dwoma metalowymi pinami. Zegarek jest także odporny na wodę i kurz, co potwierdza certyfikat IP68.

RS5 nie działa pod kontrolą systemem Android Wear. Haylou posiada własne rozwiązanie, dzięki czemu zegarek jest kompatybilny zarówno z iOS, jak i Androidem. Konfiguracja i synchronizacja danych należą po stronie aplikacji Haylou Fun, którą należy zainstalować, aby móc cieszyć się wszystkimi funkcjami tego smartwatcha.

Zegarek ten zaprojektowano tak, aby oferować funkcje smartfona na nadgarstku. Po połączeniu korzysta z łączności Bluetooth 5.2, co umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń. Otrzymujemy także powiadomienia z aplikacji, takich jak WhatsApp lub Messenger. Asystent głosowy jest również dostępny, w zależności od posiadanego telefonu. Możemy uzyskać dostęp do pogody, sterować muzyką na smartfonie, tworzyć alarmy, korzystać z timerów i stopera.

Jeśli chodzi o monitorowanie zdrowia, zegarek kilka podstawowych parametrów: tętno, ciśnienia i natlenienie krwi, sen, częstości oddechów, nastrój i poziomu stresu. Oferuje także ćwiczenia oddechowe i monitorowanie aktywności sportowej.

Zegarek posiada długą predefiniowaną listę dyscyplin, takich jak trening na świeżym powietrzu, trening w hali, taniec, sporty z piłką, sporty zimowe, sporty walki i inne. Haylou twierdzi, że zegarek oferuje aż 150 dyscyplin sportowych. Mimo że zegarek jest wodoodporny, nie oferuje dyscypliny pływania. Oferuje jednak inne sporty wodne, takie jak wioślarstwo czy surfing.

Interfejs/menu zegarka są intuicyjne. Steruje się nimi za pomocą ekranu dotykowego,i obrotowej korony. Powiadomienia działają idealnie. Wszystkie aktywne powiadomienia na smartfonie są widoczne na zegarku. Możemy również aktywować i dezaktywować aplikacje, o których nie chcemy być powiadamiani za pośrednictwem aplikacji Haylou Fun.

Jeśli chodzi o długość pracy na wbudowanym akumulatorze 300 mAh, producent deklaruje około 9 dni użytkowania z włączonym 24‑godzinnym pomiarem tętna. Przy włączonym trybie niskiego zużycia energii może ten czas wydłużyć się do nawet 20 dni. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​9 dni to zbyt optymistyczna deklaracja i przy normalnym użytkowaniu osiągnie się tydzień, co też nie jest złym wynikiem, chociaż przy zawsze włączonym ekranie czas ten skróci się o 2 dni. A pełne naładowanie akumulatora trwa nieco ponad 3 godziny.

Haylou RS5 w segmencie tanich inteligentnych zegarków może być łakomym kąskiem, za około 160zł oferuje całkiem wiele: ciekawy wygląd, duży pakiet monitorowania parametrów stanu zdrowia, czy możliwość prowadzenia rozmów i wyzwalania asystenta głosowego. Właśnie z tych powodów, o ile nie szukamy produktu z najwyższej półki, ten zegarek zdecydowanie można zarekomendować.