Oszustwo "na kryptowaluty". Jeden błąd kosztował 40 tys. zł

Lubelska Policja opisała przypadek 64-latka z powiatu chełmskiego, który padł ofiarą przestępstwa "na kryptowaluty". Mężczyzna otrzymał telefon. Podczas rozmowy został poinformowany o możliwości inwestycji w kryptowaluty. Bez wątpienia dzwoniący przedstawił same korzyści tej propozycji, bo 64-latek dał się namówić na instalację programu pozwalającego na zdalną obsługę urządzenia elektronicznego. Mężczyzna dodatkowo na żądanie dzwoniącego zalogował się do bankowości elektronicznej.

Oszustwo "na kryptowaluty" to tylko jeden z wariantów oszustw inwestycyjnych. Warto o tym pamiętać i wystrzegać się podejrzanie atrakcyjnych ofert - czego by one nie dotyczyły. Należy też wystrzegać się instalowania oprogramowania, które pochodzi z niezweryfikowanych źródeł. Wiele z nich może wykradać nasze wrażliwe dane i przesyłać do cyberprzestępców.