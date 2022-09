Używasz gifów? Nawet ich producent twierdzi, że to żenujące

"Istnieją przesłanki świadczące o ogólnym spadku wykorzystania gifów" – podało Giphy w swoich aktach do brytyjskiego organu nadzorującego konkurencję. Firma wskazała, że miał na to wpływ "ogólny spadek zainteresowania użytkowników i partnerów merytorycznych gifami". Uwagi na temat słabnącej popularności zostały zawarte we wniosku do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA), który próbuje zablokować przejęcie Giphy przez Meta w transakcji o wartości 400 milionów dolarów.