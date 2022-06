Wykorzystali sytuację w Ukrainie. SBU zdemaskowała przestępców

Oszuści często wykorzystują to rozwiązanie, aby przedstawić się losowej osobie jako konsultant banku. Manipulując rozmową próbują uzyskać dostęp do konta ofiary, by następnie wykraść jej pieniądze. Ponieważ na ekranie wyświetla się infolinia banku, adresat może być nieświadomy, że rozmawia z przestępcą. Z tego względu warto znać schemat działania oszustów, aby uchronić się przed sutkami ich działań (więcej pisaliśmy na ten temat TUTAJ ).

Przestępcy domagali się od 10 tys. do 50 tys. hrywien w zamian za umożliwienie rozmowy telefonicznej z jeńcem, od 50 tys. do 200 tys. za uwolnienie go oraz do 10 tys. za dostarczenie ciała poległego żołnierza. Po otrzymaniu przelewów, które miały być dokonywane za pośrednictwem bankowości internetowej, kontakt z oszustami urywał się.