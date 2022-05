Dzwoni "telefon z banku"? Te słowa powinny dać ci do myślenia

Scenariusz rozmowy telefonicznej jest zwykle taki sam. W przypadku podszywania się pod pracownika banku, do ofiary dzwoni człowiek, który zna część jej danych (zapewne trafiły do sieci w wyniku jakiegoś wycieku) i sugeruje, że właśnie zablokowano duży przelew lub płatność z konta bankowego i konieczne jest szybkie działanie, by zabezpieczyć resztę środków przez bankowość elektroniczną.

Jest to oczywiście zmyślona historia, ale nie brakuje osób, które w przypływie emocji będą posłusznie wykonywać polecenia, chcąc zabezpieczyć swoje oszczędności. Dzwoniący proszą zwykle o instalację oprogramowania do zdalnego dostępu pokroju TeamViewera lub AnyDesk, które oczywiście same w sobie nie są niebezpieczne i mają swoje zastosowania, ale z pewnością nie na potrzeby komunikacji z bankiem.

W praktyce dzwoniący prosi o postępowanie według jego wskazówek. Jeśli ofiara nie zorientuje się, że dzwoniący manipuluje nią, by zdobyć dostęp do konta, na jednym z etapów sama przeleje środki na konto atakujących lub udostępni dane logowania do banku. W tym momencie kontakt się urwie, a pieniądze bezpowrotnie znikną z konta. Co więcej, ponieważ technicznie ofiara sama wykona przelew instruowana przez słuchawkę, dochodzenie swoich racji może być szczególnie problematyczne.

Telefon "z banku" - jak się zachować?

Jeśli po odebraniu telefonu ktoś podaje się za pracownika banku (praktyka pokazuje, że dzwoniący mają często wschodni akcent) i sugeruje, że środki na koncie są w niebezpieczeństwie, lepiej opanować emocje i postąpić wbrew intuicji - rozłączyć się. Następnie można samodzielnie zadzwonić do banku i opisać tę sytuację, by przekonać się, czy rzeczywiście wystąpiły jakieś problemy z kontem.

Warto pamiętać, że w praktyce tylko wtedy można mieć pewność, że rozmawia się z autentycznym pracownikiem banku. Dzwoniący mogą podszywać się pod takie osoby nie tylko słownie, ale również "technicznie", podmieniając numer, który wyświetli się na ekranie telefonu ofiary - to spoofing telefoniczny. Odbierający połączenie może być przekonany, że dzwoni do niego "bank" zapisany w książce adresowej, choć w rzeczywistości będzie to podstęp.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl