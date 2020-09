Xbox Series S: Microsoft podał pełną specyfikację. Jak to się ma do Xbox Series X?

Udostępnij:

Znamy już cenę obydwu konsol nowej generacji Microsoftu, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Wiemy również, że będą dostępne także w miesięcznym abonamencie w umowie na 24 miesiące. Teraz dodatkowo producent podał konkrety odnośnie specyfikacji modelu S. Wreszcie wiemy, jaki znajdziemy w nim i jaka jest różnica układu graficznego.

Xbox Series S i X: niewielka różnica w procesorze

Xbox Series S według zapewnień firmy z Redmond dostarcza czterokrotnie większej mocy obliczeniowej od Xbox One. Model S ma maksymalną teoretyczną wydajność układu graficznego na poziomie 4 TFLOPS, podczas gdy oryginalny Xbox One osiągał 1,31 TFLOPS. Liczby się trochę nie zgadzają w komunikacie Liz Hamren z Microsoftu, ale mniejsza.

porównanie specyfikacji obydwu konsol, fot. Jakub Krawczyński

Najważniejszą informacją jest to, że w Xbox Series S znajdziemy dokładnie ten sam procesor, co w Xbox Series X! Jedyna różnica to taktowanie. Procesor w modelu S to 8-rdzeniowy AMD Zen 2 o taktowaniu 3,6 GHz (3,4 GHz z SMT), podczas gdy Xbox Series X jest taktowany 3,8 GHz (3,6 GHz z SMT).

GPU to inna para kaloszy, ale jest pełne wsparcie RDNA 2

Jak wyjaśnia główny inżynier konsol Xbox Series S i X, Jason Ronald, główną różnicą w tych konsolach jest układ graficzny. Xbox Series S posiada 20 bloków CU z taktowaniem 1,565 GHz – jego potężniejszy kuzyn X natomiast dysoponuje 52 CU , a jego taktowanie wynosi 1,825 GHz.

Jeśli chodzi o ilość pamięci RAM, to w Xbox Series S jest to 10 GB GDDR6 RAM, asymetrycznie podzielone na jeden blok 8 GB z przepustowością 224 Gbps oraz drugi, 2 GB z przepustowością 56 GBps. W Xbox Series X jest to 16 GB GDDR6 RAM rozbite na jeden blok 10 GB z 560 GBps przepustowości oraz drugi 6 GB z 336 GBps.

Jednak nawet model S w pełni sprzętowo obsługuje wszystkie funkcjonalności architektury AMD RDNA 2, w tym ray tracing, mesh shaders i variable rate shading (opisywaliśmy te technologie przy okazji DirectX12 Ultimate).

Co to wszystko ostatecznie znaczy? Gry na Xbox Series S będą posiadać te same technologie nowej generacji i powinny oferować ten sam klatkaż, natomiast największą różnicą będzie rozdzielczość (1440p zamiast 4K Ultra HD w grach). Co jednak ważne, ten sam, jedynie mniejszy (512 GB, podczas gdy Xbox Series X ma 1 TB) dysk SSD PCie Gen 4 NVME SSD pozwoli na super-szybkie ładowanie gier, a także natychmiastowe wznawianie trzech uruchomionych tytułów jednocześnie.

Tom Warren z The Verge wspomniał również, że Microsoft będzie używał technologii sampler feedback streaming (część DirectX 12 Ultimate), aby Xbox Series S ładował do pamięci jedynie porcje tekstur wymagane do wyrenderowania danej sceny, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność pamięci i szybkość operacji I/O.

Xbox Series S i Xbox Series X zadebiutują 10 listopada 2020 r. w cenach odpowiednio: 1349 i 2249 złotych.