Xbox Series X: oto karty NVMe SSD. Microsoft ma odbić nimi niższą cenę konsoli

Seagate, partner Microsoftu, jest producentem kart NVMe SSD, będących rozszerzeniem dysku SSD nadchodzącej konsoli Xbox Series X.

Amerykańska firma właśnie ujawniła szczegóły techniczne związane ze swoimi kartami SSD. W internecie pojawiły się głosy, że Microsoft chce odbić sobie nimi początkową, niższą cenę konsoli.

Xbox Series X: jak wygląda sytuacja z dyskiem SSD

Konsola Xbox Series X będzie dysponować dyskiem NVMe SSD o pojemności 1 TB, a jego przepustowość I/O to 4,8 GB/s (przy skompresowanych plikach, bo w przypadku nieskompresowanych jest to 2,4 GB/s). Nie jest to zbyt wiele na pierwszy rzut oka, ale gigant z Redmond obiecał, że wprowadzi algorytmy kompresji, które zminimalizują rozmiary gier na dysku.

Obecnie niektóre tytuły potrafią zajmować nawet do 100 GB, więc obawy o ten aspekt są uzasadnione. Zapewne również stąd ta decyzja o wprowadzeniu rozszerzeń. Niestety, Xbox Series X będzie posiadał jedynie jeden taki slot na dodatkową kartę SSD i początkowo produkować będzie je wyłącznie Seagate.

rozszerzenie NVMe SSD do Xbox Series X, fot. Seagate

Wiele osób obawia się więc, czy Microsoft nie "wydoi" przy tym konsumentów. Z kolei z drugiej strony, niektórzy (jak np. Richard Masucci z kanału ReviewTechUSA) spekulują, że Microsoft tymi kartami zrekompensuje sobie niższą cenę konsoli. W końcu prędzej czy później spora część osób po nie sięgnie.

Xbox Series X: wszystko, co wiemy o kartach SSD Seagate

Producent rozszerzeń SSD dla Xbox Series X, firma Seagate wreszcie ujawniła szczegóły owych kart NVMe SSD. Mają one używać specjalnego, własnego rozwiązania flash, jak również operować dwoma torami PCIe 4.0.

Rozszerzenia mają działać z taką samą wydajnością, co wewnętrzny dysk SSD w nowym Xboksie i obsługiwać wszystkie najnowsze funkcje, w tym Velocity Architecture i Quick Resume.

Oznacza to, że zarówno gry z Xbox Series X, jak i te odpalane przez kompatybilność wsteczną z Xbox One/Xbox 360 będą działały z maksimum wydajności dysku SSD, a także my zyskamy możliwość wznawiania wielu tytułów jednocześnie.

Karty Seagate mają również być objęte trzyletnią gwarancją producenta. Rozszerzenia dysku SSD konsoli Xbox Series X mają być już w sprzedaży od "wakacji 2020 roku" (taka informacja widnieje na oficjalnej stronie polskiego oddziału Seagate), ale producent nie podał jeszcze ich ceny.