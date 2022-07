YouTube potrzebuje krótkich filmów. Twórcy mają nową opcję

Jak podaje Tech Crunch , by ułatwić twórcom działanie, YouTube udostępnia właśnie nowe narzędzie, które pozwoli szybko stworzyć krótki klip Shorts z istniejącego, klasycznego filmu danego twórcy. Narzędzie ma być dostępne w aplikacji mobilnej YouTube'a i działać analogicznie do znanego już teraz edytora.

Taki ruch ma zachęcić twórców do poświęcenia tylko paru chwil, by dodać na swój kanał "nową" treść w formie filmu Shorts, która może trafić do kolejnych odbiorców i zwiększyć zasięgi. Tech Crunch zwraca uwagę, że przenoszenie treści z normalnych filmów do krótkiego formatu YouTube Shorts miało miejsce już wcześniej, jednak dotychczas wyłącznie automatycznie.