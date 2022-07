Filmy znikają z YouTube'a – przez nowe zalecenia w sprawie aborcji

Jak podaje The Verge, działania YouTube'a mają na celu walkę z tzw. "aborcją ziołową". To samodzielny sposób na dokonanie aborcji, w ramach którego używa się mieszkanek różnych ziół. Jest to niebezpieczne dla zdrowia kobiet i może doprowadzić do poważnych komplikacji, a nawet śmierci. Duża liczba filmów zachęcających do "aborcji ziołowej" zaczęła pojawiać się na YouTube po obaleniu wyroku Roe vs Wade.