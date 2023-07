YouTube testuje nową funkcję. Celem komfort widzów

YouTube prowadzi obecnie "ciche" testy nowej funkcji. Jak czytamy w serwisie techcrunch.com, wybrani użytkownicy otrzymali dostęp do nowego przełącznika w menu ustawień, który zwiększy komfort oglądania. Pozwoli on bowiem na lepszą kontrolę dźwięku w kolejnych filmach.

Funkcja, o której mowa, nazwana jest w języku angielskim "Stable volume". Jak sama nazwa wskazuje, ma ona na celu stabilizację poziomu głośności w kolejnych filmach. Podobne funkcje znajdują się m.in. w aplikacjach do strumieniowania muzyki, takich jak Tidal czy Spotify . Niebawem może trafić do wszystkich użytkowników YouTube .

YouTube nigdzie nie ogłosił oficjalnie wrażania nowej funkcji. Informacje na jej temat rozprzestrzeniają się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Fakt, że narzędzie pojawia się już u pierwszych użytkowników, może świadczyć o tym, ze niebawem trafi do szerokiej grupy odbiorców.

To kolejna z nowości, które pojawiają się w YouTube w ostatnim czasie. Niedawno informowaliśmy o prostej funkcji, dedykowanej dłuższym filmom, czyli o możliwości zablokowania ekranu podczas oglądania filmu, co miało na celu zapobieganiu przypadkowego zatrzymania odtwarzania lub przewinięcia go. Inną nowość YouTube skopiował od TikToka, lecz kopia ta nie jest idealna.