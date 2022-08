YouTube testuje eksperymentalną funkcję. Umożliwia przybliżanie filmów

Subskrybenci YouTube Premium mogą teraz przetestować eksperymentalną funkcję w YouTube dla Androida, na co zwrócił uwagę serwis 9to5Google. Stuknięcie w swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejście do opcji "Korzyści, jakie daje Premium" > "Wypróbuj nowe funkcje" ujawnia nową funkcję "Ściągnij, aby powiększyć" do powiększania filmów na YouTube. Po włączeniu funkcja dodaje obsługę powiększania obrazu w odtwarzaczu wideo.