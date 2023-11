Zmierzch adblocków. Winny jest YouTube

Jak podaje Engadget , twórcy AdGuard przyznali, że od października liczba dziennych odinstalowań narzędzia przekracza 11 tys., podczas gdy wcześniej było to ok. 6 tys. Mówimy zatem o blisko 100-procentowym wzroście liczby rezygnacji.

Autorzy innej wtyczki do blokowania reklam (i nie tylko) – Ghostery – również donoszą o znaczącym wzroście odinstalowań. Od momentu wprowadzenia zmian w YouTubie jest ich od trzy do pięciu razy więcej każdego dnia. Co więcej, aż 90 proc. użytkowników, którzy wypełnili ankietę towarzyszącą odinstalowaniu narzędzia, podali za powód swojej decyzji to, że nie działa ono już w serwisie YouTube.