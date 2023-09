"Zacznij biegać" - aplikacja dla początkujących biegaczy

Zacznij biegać to bardzo prosta i pozbawiona zbędnych wodotrysków aplikacja mobilna kierowana d o początkujących biegaczy. W odróżnieniu od innych rozwiązań tego typu nie wymaga od użytkownika zbędnej konfiguracji oraz wypełniania ankiet o dotychczasowej aktywności fizycznej. Wystarczy, że po pierwszym uruchomieniu użytkownik zdefiniuje swój wzrost oraz wagę , która uwzględniana będzie podczas liczenia spalonych kalorii .

Zacznij biegać to narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach stawiających swoje pierwsze kroki w bieganiu. Oferowane w jego obrębie plany treningowe podzielone zostały na 4 poziomy (20, 30, 40 i 60 minut biegu) , które należy realizować przez 4 tygodnie każdy. Poszczególne poziomy treningu podzielone zostały na etapy przeznaczone na chodzenie oraz bieganie . Komendy o konieczności wykonywania danej czynności aplikacja wydaje w formie głosowych komunikatów.

Aplikacji wspomagających w bieganiu jest oczywiście o wiele więcej, a Zacznij biegać to jedna z propozycji dla początkujących. Jeśli znacie inne, godne polecenia narzędzie tego typu do zapraszamy do dyskusji w komentarzach.