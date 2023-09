PROTO - aplikacja do symulowania obwodów elektronicznych

PROTO to godna polecenia aplikacja na urządzenia mobilne, która pełni funkcję symulatora obwodów elektronicznych w czasie rzeczywistym. Kierowana jest ona zarówno do mniej, jak również bardziej zaznajomionych z elektroniką użytkowników, dając im możliwość łatwego projektowania i symulowania na ekranie smartfona najróżniejszych projektów elektronicznych. Narzędzie z powodzeniem wykorzystać można do nauki podstaw działania układów elektronicznych.