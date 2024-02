Prośba o kod Blik? Policja apeluje o zdrowy rozsądek

Blik to bez wątpienia wygodna forma internetowych płatności, ale jest przez to również jednym z ulubionych mechanizmów wykorzystywanych przez oszustów. Stosunkowo łatwo mogą oni bowiem uzyskać dostęp do środków pieniężnych swojej ofiary, odpowiednio manipulując rozmową i przeprowadzając atak socjotechniczny. Najczęściej dzwonią do ofiary i podszywają się pod pracownika banku sugerując, że środki na koncie są w jakiś sposób zagrożone i trzeba podjąć działania, by przelać je na inne konto.