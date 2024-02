Ważny komunikat PKO BP. Dotyczy wszystkich klientów

PKO Bank Polski zaapelował do klientów na Facebooku, by pamiętali o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Ich zapamiętanie pozwoli uniknąć problemów związanych z dostępem do konta. W praktyce jest to zestaw reguł, który przyda się wszystkim - niezależnie od tego, czy mają konto w PKO BP.