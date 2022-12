Zdalne hakowanie samochodów. Oszustom wystarczy jedna informacja

Aplikacje z założenia mają ułatwiać życie kierowcom i wielu przypadkach tak się dzieje. Niestety, stały się one też celem ataków hakerów. Wszystko wskazuje na to, że problem ten będzie narastał. W związku z tym należy uczulić zarówno dostawców aplikacji, jak i producentów aut, aby podchodzili z należytą uwagę do kwestii bezpieczeństwa. Poza tym właściciele samochodów czasami nadmiernie ekscytują się możliwością zdalnej kontroli nad samochodami za pomocą różnego rodzaju programów, nie przywiązując należytej uwagi do kwestii bezpieczeństwa.