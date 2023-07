Zdjęcia na wakacjach. Aplikacja podpowie, kiedy zrobić najlepsze

PhotoTime to bardzo prosta i niemal bezobsługowa aplikacja dla urządzeń mobilnych z Androidem, która kierowana jest do amatorów fotografii. Dzięki niej użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje o porze dnia, w której panują najlepsze warunki oświetleniowe do robienia efektownych zdjęć. Dodatkowo narzędzie informuje o godzinie wschodu i zachodu słońca w zdefiniowanej lokalizacji.